Курс валют: как лей поведет себя в августе

Практически все валюты подорожают в следующем месяце по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 1 августа. Лей уступит свои позиции многим игрокам.

В идентичном выигрыше по отношению к национальной валюте будут евро и доллар. За сутки эти игроки валютного рынка окрепнут на три бана и расположатся на уровне 19,8066 и 17,7693 лея, соответственно.

Практически не изменятся в цене, но все же укрепят свои позиции румынский лей и российский рубль. Валюта соседней страны будет торговаться по 4,1833 лея, а рубль можно будет купить за 0,28 лея.

Единственным игроком, кто уступит в первый день августа свои позиции, стала украинская гривна. Она будет торговаться по 0,7078 в пересчете на нацвалюту Молдовы.

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