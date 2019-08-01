Санду назвала основные вопросы, которые намерена обсудить в Москве

Повестка визита молдавского премьера в Россию еще не определена, но известен ряд вопросов, которые планируется обсудить.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду заявила, что ее визит в Россию планируется в сентябре, но детали еще не разработаны. Об этом глава кабмина заявила в эфире общественного телевидения.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее призвал Санду воспользоваться приглашением главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и отправиться в ближайшее время с визитом в Москву.

"Еще не разработаны детали этого визита, но, думаю, что он будет на уровне премьер-министров. И вопросы, которые мы должны обсудить, касаются контракта на поставку газа, потому что срок действующего соглашения истекает, и с января 2020 года мы должны будем покупать газ у "Газпрома" на основе нового контракта. Здесь главная задача – хорошо обсудить цену", - заявила Санду.

Кроме того, по ее словам, правительство намерено продолжить дискуссии об экспорте молдавских товаров в Россию.

"Хотим посмотреть, можем ли мы избавиться от ряда тарифных барьеров на категории товаров, которые были введены после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС", - сказала Санду.

Премьер уточнила, что основная цель – восстановить экспорт на более благоприятных условиях.

Додон: начался принципиально новый этап в молдавско-российских отношениях>>>

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

"Мы продолжаем разговор также с экспертами ЕС, чтобы проанализировать, существуют ли какие-либо несоответствия между соглашением, которое у нас есть с Евросоюзом, и договором о свободной торговле в рамках СНГ. Потому что мы хотим быть уверены, что европейские эксперты не видят в этом проблем, и понять, можем ли мы улучшить условия экспорта в Россию. Есть ряд товаров и компаний, которые могли бы осуществлять поставки в РФ. И мы открыты для поиска решений", - заключила Санду.

Ранее сообщалось, что более пятисот предприятий включены в расширенный список производителей, которые намерены осуществлять поставки свежей продукции на российский рынок. Россельхознадзор запросил соответствующий документ у молдавской стороны. Как рассказал для Sputnik советник президента Молдовы по сельскому хозяйству Ион Пержу, главное требование Россельхознадзора заключается в том, что предприятия должны доказать, что продукция является исключительно молдавской, дабы избежать реэкспортных поставок.

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