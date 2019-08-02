Покупки в интернете: почему снижают стоимость посылок, не облагаемых налогом

Бывший глава Минфина уверен, что государство должно постепенно пересмотреть политику в области онлайн-торговли, чтобы подвести ее к той, что есть в соседних странах, где стоимость облагаемых налогами посылок ниже, чем в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Советник президента и экс-министр финансов Ион Кику считает, что инициатива о снижении стоимости посылок, не облагаемых налогами, запоздала.

Ранее министерство финансов заявило об ужесточении правил налогообложения для посылок, которые граждане Молдовы получают из-за рубежа. Теперь стоимость снижена до 200 евро. Лишь в этом случае с 1 января 2020 года гражданам страны не придется платить налог.

В комментарии Sputnik бывший глава Минфина подчеркнул, что государство должно постепенно пересмотреть политику в области онлайн-торговли, чтобы подвести ее к той, что есть в соседних странах.

"Когда я находился в Минфине, то готовил похожий проект. В большинстве стран региона максимум, с которого начинается налогообложение посылок, намного ниже", - сказал Кику.

По его словам, в соседней Румынии "потолок" – 22 евро, но есть государства, где он еще ниже – 17 евро.

"Эти поправки было необходимо внести, потому что мы ставим в условия нелояльной конкуренции другие сферы. Когда человек идет в магазин и покупает товар, то платит все налоги. А когда делает онлайн-заказ, то этих налогов нет", - пояснил Кику.

Советник президента обратил внимание, что покупки в интернете в Молдове набирают все большую популярность, и это приводит к меньшему количеству средств, которые поступают в госбюджет.

Кику считает, что следует пересмотреть государственную политику в области онлайн-покупок. По этому вопросу Молдова уже сотрудничает со Всемирным банком.

"В соседних странах крупные торговые мировые компании платят огромные деньги, а мы позволяем этим фирмам не платить налоги в госбюджет. Мы хотим, чтобы и в Молдове были такие правила игры", - заключил Кику.

Минфин выступает за поправки в статью 101 Налогового кодекса, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Освобождение от акциза будет накладываться только на посылки с товарами для личного пользования. Речь идет о тех почтовых отправлениях, которые были ввезены в страну физическими лицами, если их общая стоимость не превышает 200 евро.

К товарам, стоимость которых превышает лимит в 200 евро, будет применен акцизный сбор в соответствии с действующим законодательством.

Ранее лимит стоимости посылки, не облагаемой акцизным сбором, ввезенной физическими лицами, составлял 300 евро, если товары ввозились наземным транспортом, и 430 евро – если посылка пришла в страну морским или воздушным транспортом.

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