Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета

Судя по официальным курсам Национального банком Молдовы, в июле доллар к лею подешевел - с 18,1452 до 17,7366 (-2,3%).

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Доллар дешевеет второй месяц подряд, хотя в июне он снизился лишь на 0,2%. С начала года рост доллара составил 3,5%. В январе и феврале доллар к лею торговался достаточно стабильно, в начале марта он перешел к росту, а в апреле этот рост ускорился.

Продолжился рост доллара и в мае, но, по сравнению с апрелем, он замедлился, а начиная с июня, лей стал восстанавливаться.

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Евро за месяц подешевел еще сильнее - с 20,6484 до 19,7702 (-4,3%) после роста в июне на 2,0%. Рост евро к лею с начала года составил 1,3%. Внутри месяца динамика лея была схожа с долларом: устойчивое снижение до 25 июля, в результате которого европейская валюта опустилась ниже 19,56, после чего произошло восстановление к концу месяца.

"Разница в поведении двух иностранных валют объясняется снижением евро на мировом рынке. Индекс доллара DXY вырос за месяц на 2,1%. Евро снизился к доллару за это время с 1,1380 до 1,1150 (-2,0%). Судя по динамике лея, доверие к национальной валюте выросло. Однако, как правило, летом наблюдается четко выраженное сезонное укрепление лея, которое может прекратиться уже осенью. Летом меньше потребности в импорте энергоресурсов, и начинается экспорт аграрной продукции нового урожая", - рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

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В августе, по прогнозу эксперта, продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате по отношению к лею обе эти валюты снизятся, доллар в меньшей степени, евро – в большей. К концу лета официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,2-17,5 лея, евро может оказаться в границах 18,7-19,1 лея.

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