Мрачные прогнозы на урожай — засуха уничтожает посевы, фермеры несут убытки

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В 2019 году уборка урожая зерновых принесет фермерам одни убытки, так как засуха погубила посевы, а цены не покроют расходов сельскохозяйственных предприятий. Об этом заявил замначальника управления сельского хозяйства Тараклийского района Дмитрий Георгиев для регионального портала tuk.md.

В общей сложности в Тараклийском районе по итогам уборки первой группы зерновых собрано 53,5 тысячи тонн, что на 20 тысяч меньше, чем в прошлом году, сообщил Георгиев. Основная причина низкого урожая - засуха, из-за которой в почве практически не было влаги. По словам специалиста, это отразилось на всех культурах - пшенице. рапсе, горохе и яровом ячмене.

В результате до 70 процентов сельскохозяйственных предприятий закончат сезон с убытками. Как заявил Георгиев, такой ситуации не было с засухи 2011 года.

В этом году цены на пшеницу выше на 10-15 процентов, чем в предыдущем, однако и это не позволит фермерам хотя бы вернуть расходы. Из-за кредитных обязательств аграрии вынуждены продавать пшеницу по 2,75 лея за килограмм. По словам специалиста, расходы на обработку и сбор урожая с одного гектара составляют 9-11 тысяч леев, в том время как выручка составит не более 8 тысяч леев с гектара. Таким образом, только в Тараклийском районе в общей сложности убытки аграриев составят около 48 миллионов леев.

Прогнозы на урожай второй группы также неутешительны - у подсолнечника и кукурузы уже началось угнетение от жары и отсутствия влаги в почве.

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