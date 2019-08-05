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Евро готовит сюрприз: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: будут и взлеты, и падения.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 6 августа. На валютном рынке как на американских горках – будут и большие взлеты, и падения, и отрезки для передышки.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Больше остальных удивит евро, который за сутки укрепится сразу на 16 банов и установится на отметке в 19,9534 лея. Это самый внушительный взлет "иностранца" за последнее время, учитывая, что практически весь июль он сдавал позиции по отношению к молдавскому "льву".

Доллар во вторник окажется не таким прытким как его европейский коллега. За сутки "американец" подорожает всего на два бана и закрепится на уровне в 17,8659 лея.

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В плюсе хоть и небольшом окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2746 лея, а также румынский лей – до 4,2149 лея. Украинская гривна подешевеет до 0,6958 лея.

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