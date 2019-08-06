Вадим Брынзан рассказал о ходе переговоров с "Газпромом"

Ожидается, что к концу августа стороны достигнут соглашения об условиях нового контракта на поставку газа в Молдову.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что власти Кишинева продолжают подготовку к подписанию нового контракта с российским концерном "Газпром" на поставку природного газа в Молдову.

По словам министра, переговоры по технической части между правительством и концерном "Газпром" уже начались. Ожидается, что к концу августа стороны достигнут соглашения.

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По словам чиновника, в настоящее время ведутся переговоры по техническим аспектам соглашения, в том числе о назначении Вадима Чебана председателем совета директоров "Молдовагаза", что произойдет в ближайшем будущем.

"Мы планируем начать переговоры с "Газпромом" в течение двух-трех недель. Вы знаете, какова структура акционерного капитала в "Молдовагаза", где 35% принадлежит Молдове, а "Газпром" владеет 65% акций", - сказал министр.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

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