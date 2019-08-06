Молдавский аграрий – такой катастрофы в республике не было 45 лет

Сильная июньская и июльская жара и отсутствие осадков привело к тому, что по ряду основных культур наблюдается катастрофический неурожай, сельхозпроизводители юга республики считают убытки.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Молдова не помнит почти полвека такой засухи, как в этом году. Кризисная ситуация в сельском хозяйстве сохраняется еще с зимы. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова фермер из села Карахасань района Штефан-Водэ, посвятивший служению молдавской земле всю свою жизнь, Василий Кочу.

В молдавском народе говорят: "если крестьянин не поклонится сто раз виноградной лозе, не будет хорошего урожая". Народная мудрость, конечно, работает, но не всегда – климатические условия последних лет испытывают на прочность нервы сельхозпроизводителей в нашей стране.

А в нынешнем году, сколько бы крестьянин не старался и не "кланялся" бы на сельхозугодиях, нормального урожая по целому ряду культур ему не видать.

Пострадали не только подсолнечник и кукуруза

По словам собеседника, сложная ситуация с состоянием почв в районе Штефан-Водэ сохранялась еще с зимы. Запас влаги в почве в марте составлял 15-20 сантиметров, а к апрелю началась поистине засушливая пора – осадков не было, а солнце "старалось", припекая "по полной".

Консолидированное фермерское хозяйство в селе Карахасань (одно из самых крупных в районе) наиболее пострадало от засухи.

"Я 45 лет работаю в сельском хозяйстве, 30 из них – руководителем, но такой засухи на моей памяти еще не было. От ожидаемого урожая по всем культурам мы получим в 4 раза меньше. Это – настоящая катастрофа", - не без отчаяния рассказал фермер.

Так, 180 гектаров посевов кукурузы, которая от засухи просто не росла дальше, уничтожили, вспахав эти площади. По подсолнечнику ситуация и вовсе незавидная – лишь 800 килограммов с гектара если удастся собрать, то это будет хорошо, уточнил аграрий.

"С пшеницей в этом году также – большие проблемы. В этом году мы собрали всего 24 центнера с гектара, а в предыдущие годы меньше 50 центнеров не собирали", - рассказал Кочу.

Огромные потери у аграриев юга Молдовы - по таким культурам, как горчица, лен, горох, бобы. По этим категориям также соберут лишь 25 процентов от урожая, который ожидали сельхозпроизводители.

"По этим культурам в самых крупных хозяйствах района ситуация сложилась катастрофическая. Приезжала комиссия из Минсельхоза, зафиксировали потери, развели руками и уехали", - заявил фермер.

Вода есть, но только в Днестре

В советские времена в крупных колхозах и совхозах, да и в сельхозпредприятиях поменьше, были системы капельного орошения, искусственной ирригации.

В 90-х, когда все действовали по формуле "хоть трава не расти", эти системы были распилены и просто сданы на металлолом. Реформа "Пэмынт", которую прозорливый молдавский крестьянин сразу же назвал "Мормынтом", уничтожила всю инфраструктуру, в том числе системы орошения сельхозугодий.

"У нас частично такая система сохранилась, мы можем поливать 600-800 гектаров. Однако в нынешнем году лишь один раз произвели капельное орошение яблоневых садов и виноградников. Больше полить не смогли, так как в местном озере не было воды, а из Днестра вода нам не поступает уже 4 года, насосная станция на реке окончательно обветшала, а ремонтировать ее некому", - рассказал Кочу.

На большой урожай слив, яблок и винограда фермер также не рассчитывает – удастся собрать лишь 35-40 процентов от того, что ожидали весной.

С надеждой на Бога и матушку-природу

Надо отдать должное молдавским крестьянам и сельхозпроизводителям. Люди, для которых обработка сельхозугодий при любых метеорологических условиях является делом всей жизни, не привыкли унывать.

"Одна надежда сегодня на то, что в следующем сезоне погода будет более мягкой. В прошлую зиму мы вошли с сухой почвой, весной запас влаги составлял лишь 20 сантиметров, а затем засуха сделала своем дело. Если в августе-сентябре будут нормальные дожди, а почва хорошо пропитается влагой, это станет основанием надеяться на хороший урожай озимой пшеницы в 2020 году", - уточнил Кочу.

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Субсидии, по словам агрария, даже крупным фермерским хозяйствам в районе Штефан-Водэ почти не выделяются, а сельхозпроизводителям стоит уповать лишь на свои силы, на божью милость и благосклонность природы, которая, надеются крестьяне, в следующем году будет более благосклонной к их труду, к урожаю и к ценам на сельхозпродукцию для простого горожанина, живущего в Молдове.

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