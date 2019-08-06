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Вот это поворот: цены на некоторую продукцию в Молдове взвинтили до 60%

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Больше всего в республике подорожали картофель, овощи и табак, а подешевели - виноград, семечковые фрукты, бобовые, сою и кукурузу.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В Молдове цены на некоторые продукты взлетели на 60%, 30% и 20%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

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В частности, за первый семестр 2019-го в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года больше всего подорожал табак - на 58,9%. На картофель цены взвинтили на треть, на овощи – примерно на 30%, а на рапс – на 7,7%. В среднем же растениеводческая продукция подешевела на 7,3%. Больше всего в цене упал виноград – на 46%. Меньше стали платить за семечковые фрукты, бобовые, сою и кукурузу.

Что касается животноводческой продукции, то она в среднем подешевела на 0,6%. Цены упали на яйца, на крупный рогатый скот и свиней в живом весе. А вот подорожали овцы, козы и птица в живом весе (примерно на 16% и на 6%, соответственно), а также молоко (примерно на 2%).

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За январь-июнь 2019-го цены производителя сельскохозяйственной продукции упали на примерно на 5,3% в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года.

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