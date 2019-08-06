20:08 06 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.95
  • USD17.87
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск
Евро и доллары

Курс валют: что задумали евро и доллар

© Sputnik / Anton Denisow
Экономика
Получить короткую ссылку
117 0 0

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: некоторые игроки укрепят свои позиции, а другие уступят молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 7 августа.

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Мощный экономический кризис не за горами: эксперты назвали возможные сроки
Большая часть основных игроков продолжит напирать на молдавского "льва". Евро за сутки укрепится еще на пять банов и преодолеет 20-леевый рубеж.

У доллара дела обстоят не столь радужно – в среду позиции "американца" вновь пошатнутся. "Зеленый" подешевеет на один бан и закрепится на уровне 17,8596 лея.

Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета>>>

С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились. Евро подорожал примерно на 50 банов.

График поведения евро по отношению к молдавскому лею
© Photo: Национальный банк Молдовы
График поведения евро по отношению к молдавскому лею

Доллар даже при учете обвала в июле стал тверже с января этого года на 70 банов.

График поведения американского доллара по отношению к молдавскому лею
© Photo: Национальный банк Молдовы
График поведения американского доллара по отношению к молдавскому лею

Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в среду окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,6985 лея, а румынский лей – по 4,2292 лея. Российский рубль опустится до 0,2741 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться