Курс валют: что задумали евро и доллар

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: некоторые игроки укрепят свои позиции, а другие уступят молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 7 августа.

Большая часть основных игроков продолжит напирать на молдавского "льва". Евро за сутки укрепится еще на пять банов и преодолеет 20-леевый рубеж.

У доллара дела обстоят не столь радужно – в среду позиции "американца" вновь пошатнутся. "Зеленый" подешевеет на один бан и закрепится на уровне 17,8596 лея.

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С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились. Евро подорожал примерно на 50 банов.

© Photo: Национальный банк Молдовы График поведения евро по отношению к молдавскому лею

Доллар даже при учете обвала в июле стал тверже с января этого года на 70 банов.

© Photo: Национальный банк Молдовы График поведения американского доллара по отношению к молдавскому лею

Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в среду окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,6985 лея, а румынский лей – по 4,2292 лея. Российский рубль опустится до 0,2741 лея.

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