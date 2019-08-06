Курс валют: что задумали евро и доллар

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 7 августа.
У доллара дела обстоят не столь радужно – в среду позиции "американца" вновь пошатнутся. "Зеленый" подешевеет на один бан и закрепится на уровне 17,8596 лея.
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С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились. Евро подорожал примерно на 50 банов.
Доллар даже при учете обвала в июле стал тверже с января этого года на 70 банов.
Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в среду окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,6985 лея, а румынский лей – по 4,2292 лея. Российский рубль опустится до 0,2741 лея.
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