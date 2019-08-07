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Доллары и евро

Полный провал доллара и евро: курс валют на четверг

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: большая часть основных игроков перейдет в отступление по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 8 августа. "Тяжеловесы" в лице доллара и евро станут слабее. Больше всего просядет "европеец", который упадет сразу на 10 банов и опустится ниже 20-леевого рубежа, который он преодолел на днях. В четверг "иностранец" будет торговаться по 19,9078 лея.

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CC0 / Pixabay / Barni1
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"Американец" уступит молдавскому "льву" пять банов и разместится на уровне в 17,801 лея.

С начала года "тяжеловесы", несмотря на все взлеты и падения, все же укрепились по отношению к национальной валюте республики.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в четверг окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2737 лея, а румынский лей – по 4,2081 лея. Украинская гривна подорожает до 0,7014 лея.

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