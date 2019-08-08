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Национальный банк Молдовы

Нацбанк: в следующем году инфляция в Молдове составит 6,7 процента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк опубликовал обновленный прогноз инфляции за 2019 и 2020 годы.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Годовая инфляция в Молдове в 2019 году составит 5%, а в 2020 году - 6,7%. Это следует из уточненного прогноза Национального банка (НБМ).

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Предыдущий прогноз был опубликован в мае, согласно нему, инфляция должна была составить 5,1% и 6,5%, соответственно.

По прогнозу Национального банка, уровень инфляции будет расти до конца 2019 года и достигнет 8% в конце четвертого квартала. Затем начнется снижение до 3,9% во втором квартале 2021 года.

Быстрее всего будут расти цены на продовольствием, в то время как цены на топливо будут относительно стабильными, считают эксперты НБМ.

В июне уровень инфляции составил 4,4 процента.

Прогнозы по версии других институтов отличаются от мнения НБМ. Так, министерство экономики заложило в свои расчеты инфляцию на уровне 7,5 процента.

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Теги:
инфляция


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