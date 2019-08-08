Евро и доллар шокируют: курс валют на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: все основные игроки полетят вниз.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 9 августа, и выходные. Основные игроки начнут сдавать позиции. Отличатся "тяжеловесы". Евро за сутки просядет сразу на 10 банов и закрепится на уровне в 19,8021 лея.

Что касается доллара, то он уступит сразу 12 банов и расположится на уровне в 17,6789 лея. В отличие от евро, для которого подобные провалы довольно часты, "американец" так "по-крупному" давно не проигрывал.

Впрочем, даже несмотря на такие ощутимые проседания, с начала года "тяжеловесы"все же укрепились по отношению к национальной валюте республики.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в пятницу и на выходные окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2708 лея, украинская гривна - по 0,7003 лея, а румынский лей – по 4,1866 лея.

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