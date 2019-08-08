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В Молдове может появиться должность бизнес-омбудсмена

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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В администрации президента обсудили статус бизнес-омбудсмена, его задачи и полномочия, а также критерии отбора кандидатов на этот пост.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Молдове может появиться бизнес-омбудсмен. Советующий вопрос обсуждался в четверг в администрации президента страны. Инициатива о создании такой должности была озвучена представителями делового сообщества в рамках недавней встречи с главой республики.

Как написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook, на заседании с представителями бизнес-сообщества в четверг была обсуждена позиция администрации главы республики по поводу статуса бизнес-омбудсмена, его задач и полномочий, а также критериев отбора кандидатов на этот пост и другие аспекты, связанные с данным вопросом.

"Решено, что законопроект будет разработан администрацией президента в сотрудничестве с участниками сегодняшнего заседания так, чтобы в начале сентября он был представлен для широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами", - отметил Додон.

По его словам, когда данный законопроект будет окончательно доработан, его представят на обсуждение и утверждение парламенту.

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