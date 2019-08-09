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За месяц валютные резервы НБМ выросли более чем на 38 миллионов долларов

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Основные источники пополнения валютных запасов Нацбанка - обязательные резервы банков и закупки валюты на рынке.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Валютные резервы Национального банка (НБМ) по состоянию на конец июля превысили 2,951 миллиарда долларов США. Об этом сообщается в очередном отчете НБМ.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Национальном банке Молдовы выросли валютные резервы

В июле валютные резервы выросли на 38,2 миллиона долларов. Однако по сравнению с тем же периодом 2018 года они сократились на 19 миллионов долларов, а по сравнению с началом 2019 года - на 43,2 миллиона.

Увеличение резервов произошло в основном за счет роста обязательных резервов молдавских банков в иностранной валюте (36,7 млн долларов), а также за счет закупок НБМ валюты на рынке в размере более 23 млн долларов.

Также валютные резервы пополнены за счет поступлений от внешних партнеров Молдовы - грантов Еврокомиссии (14,5 млн евро), кредитов и грантов на сумму более 6 миллионов долларов.

Исторический рекорд по размеру валютных резервов был достигнут 9 ноября 2018 года, когда сумма резервов превысила 3 миллиарда долларов США.

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