Советник президента Молдовы: "партнеры", ставящие ультиматумы, – не партнеры

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Последнее соглашение с МВФ будет иметь серьезные последствия для дальнейшего развития экономики Молдовы, считает советник президента республики, экс-министр финансов Ион Кику.

"Условия, поставленные МВФ, не адекватны и не имеют отношение к ситуации. Молдова не находится в том положении, чтобы принимать любой ультиматум со стороны чиновников этой структуры", - написал Кику на своей странице в Facebook.

Как считает советник главы республики, люди, задействованные с молдавской стороны в переговорах, должны понимать это и соответствующим образом реагировать – в интересах экономики страны.

"Эффекты "диктата" этой организации уже видны – Национальный банк Молдовы по прямому указанию этих чиновников дважды повышал базовую ставку – с 6,5 до 7,5%", - отметил Кику.

По его словам, объяснялось это тем, что инфляция будет расти. При этом стоимость кредитов для бизнеса и граждан растет. Управление линии кредитования DLC значительно увеличило ставки по кредитованию малого бизнеса, под ударом оказалась программа Prima Casă ("Первый дом"), считает Кику.

"Эта цепочка последствий решений, навязанных несколькими чиновниками МВФ, может продолжиться, к сожалению... "Партнеры" с поставленными ультиматумами не являются партнерами…", - заключил Кику.

Президент обращает внимание

Глава республики Игорь Додон неоднократно подчеркивал, что после восстановления отношений с внешними финансовыми партнерами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе.

"Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровня жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе. И если эти договоры не позволяют нам добиться этих целей, по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть", - написал ранее Додон на своей странице в Facebook.

С МВФ можно было поторговаться

Решения правительства по изменению налоговой политики - это выполнение условий МВФ, считает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

По его мнению, нельзя было так быстро и сразу идти на уступки. К примеру, поднимать НДС для HORECA с 10% до 20%.

"Я был против, когда эту меру вводили. Но сейчас не время ее отменять. Выигрыш бюджета практически нулевой. Политически - огромный минус", - написал Муравский на своей странице в Facebook.

Он считает, что МВФ бы уступил, если бы с ними разговаривали четко, профессионально и в некоторые моменты жестко.

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"Не уверен, что выбрано подходящее время для отмены освобождения для лиц с доходами свыше 20 тысяч леев в месяц. Нужно было договориться с МВФ, что правительство начнет подготовку к возврату к пропорциональной системе налогообложения в усовершенствованном виде, но не сейчас. Все это можно делать", - подчеркнул эксперт.

Муравский обратил внимание, что возвращение экспертов МВФ домой без договоренности со страной - это тоже прокол, но уже этой финансовой структуры.

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"Надо торговаться до последнего и знать, где и когда можно и надо уступать. А так, что мы имеем сейчас? В течение практически суток согласились на все. А потом новая миссия совсем на голову сядет и ноги свесит", - заключил бывший вице-премьер.

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