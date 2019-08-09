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Знак евро на табло курса обмена валют

Этого от евро и доллара никто не ожидал: курс валют на следующей неделе

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: большая часть иностранных игроков продолжат отступать.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 12 августа. После выходных основные игроки выйдут расслабленными и большинство из них растеряют свои позиции. Так, евро уступит в первый день рабочей недели еще 9 банов и расположится на уровне 19,7109 лея.

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"Американец" пойдет по стопам "европейца" и проиграет молдавскому "льву" также 9 банов. В понедельник доллар разместится на уровне в 17,5888 лея.

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в понедельник окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2688 лея, а румынский лей – по 4,1703 в пересчете на нацвалюту. Отличится только украинская гривна. Ее в первый день рабочей недели можно будет купить по 0,7005 лея.

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На выходные евро торгуется по 19,8021 лея, доллар - по 17,6789 лея, рубль - по 0,2708 лея, гривна - по 0,7003 лея, а румынский лей - по 14,1866 в переводе на молдавское платежное средство.

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