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Ședința Guvernului

Правительство одобрило предложения минфина по ужесточению налоговой политики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Пакет инициатив по повышению налогов, отмене освобождений и льгот представила на заседании кабинета министров глава минфина Наталья Гаврилица.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил изменрения в налоговой политике и дал положительное заключение на поправки к государственному бюджету 2019 года.

Пакет инициатив представила правительству глава министерства финансов Наталья Гаврилица.

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© Sputnik / Osmatesco
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В числе девяти поправок к Налоговому кодексу - отмена налогового освобождения для граждан, получающих свыше 30 тысяч леев в месяц, отмена налоговой амнистии, увеличение налога за загрязнение окружающей среды.

Наталья Гаврилица признала, что поправки было необходимо обсудить с представителями бизнеса и общественности на публичных слушаниях, однако, по ее словам, этого не позволили сделать сжатые сроки, в которые было необходимо восстановить отношения с внешними партнерами Молдовы.

Вместе с тем, после изучения реакции предпринимателей, минфин пришел к выводу, что некоторые поправки необходимо повторно обсудить с МВФ.

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Теги:
налоги


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