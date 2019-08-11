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Работа Россельхознадзора. Архивное фото

В Молдову прибудут эксперты Россельхознадзора с проверкой

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Как заявил советник президента республики, российский рынок остается основным для большинства производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции из Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Эксперты Россельхознадзора прибудут в Молдову с визитом для ознакомления с возможностями производства и экспорта молдавских аграриев. Об этом сообщил советник президента республики Ион Пержу.

"По просьбе президента Молдовы в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будут делегированы 11 фитосанитарных инспекторов", - написал Пержу.

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По его словам, основная цель визита российских экспертов заключается в проверке возможностей производства и экспорта молдавских аграриев, которые намерены поставлять фрукты и овощи на российский рынок.

"Государственная федеральная служба Российской Федерации оперативно отреагировала на просьбу президента Молдовы дополнить список экспортеров и открыть российский рынок для других отечественных компаний, для которых рынок РФ остается приоритетным", - отметил Пержу.

Он напомнил, что с 1 января этого года по просьбе президента республики Игоря Додона Российская Федерация отменила таможенные пошлины для пяти категорий товаров, включая овощи, фрукты, консервы и вина. По его словам, это привело к тому, что только за пять месяцев текущего года экспорт овощей вырос в 6,6 раза, яблок на 67%, консервов и вин – на 52%.

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"Благодаря усилиям, предпринятым президентом Молдовы, торгово-экономические отношения между республикой и Российской Федерацией заметно улучшились, а российский рынок остается основным для большинства производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул Пержу. 

Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
© Fotolia / Leonid Andronov
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Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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