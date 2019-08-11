Жители Молдовы плакали, но покупали: на что в республике взвинтили цены

В Национальном бюро статистики рассказали, на что больше всего взлетели цены за последнее время.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Национальное бюро статистики представило данные об изменении потребительских цен в Молдове: больше всего в стране подорожали некоторые продукты питания.

Согласно статистике, в июле годовой уровень инфляции составил 5,4%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем упали на 0,2%. Специалисты объясняют это тем, что подешевели продовольственные товары.

Так, в цене упали картофель, косточковые садовые фрукты, баклажаны, свекла, лук, перец, морковь, помидоры, капуста, чеснок, кабачки, сало.

За месяц больше всего подорожали яйца – на 22,8%, садовые ягоды – на 12,7%, семечковые фрукты – на 10%, экзотические фрукты – на 6,5%, цитрусовые – на 6%, огурцы и свежие грибы – по 2,5%, молоко – на 1,1%. Поднялись цены и на колбасные изделия высшего сорта с большим сроком хранения, на творог, свинину, пиво, мед, пшеничную муку и крупы, копченое мясо, сметану.

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Что касается непродовольственных товаров, то немного дороже стали обходиться спортивный инвентарь, кондиционеры, холодильники и морозильники, газовые и электроплиты, уголь, товары для путешествий, бытовая химия, лекарства, запчасти, стиральные машины.

Подешевели автомобили, топливо, мужские и женские куртки, джемперы и свитеры.

Подорожали за месяц автомобильная страховка, оплата за содержание детей в яслях и детсадах, а также железнодорожные пассажирские перевозки. Меньше стали платить за пассажирские авиаперевозки, гостиничные услуги и туристические услуги за границей.

Как изменились цены за год?

Если обратиться к статистике за год, то можно заметить один любопытный момент. В сравнении с июлем 2018-го в Молдове стала дороже обходиться в первую очередь агропродукция. Так, овощи взлетели в цене практически на треть, а фрукты - на 15,4%. Яйца за год подорожали на 12,2%, хлеб - на 8,6%, мясо – практически на 5%, а "молочка" – примерно на 4%. Из продовольственных товаров подешевел лишь сахар.

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За год больше стали платить за одежду, обувь, топливо и стройматериалы, а меньше – за лекарства.

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