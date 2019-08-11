Ряд ресторанов и кафе закроются в знак протеста против повышения НДС

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Представители ресторанного и гостиничного бизнеса (HoReCa) недовольны решением правительства вернуться к 20-процентной ставке НДС в этом сегменте. В Ассоциации рестораторов заявили о намерении выйти на протесты.

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"Мы, представители HoReCa, хотим жить и работать в Молдове. Мы открыто на всех встречах экономически обосновали и доказали, что не сможем выдержать возвращение 20% ставки НДС. Мы просили услышать нас, вы не слышите нас. Вы не оставили нам других вариантов, как перейти к акциям прямого действия", - отмечено на официальной странице Ассоциации рестораторов в Facebook.

Первая протестная акция намечена на понедельник, 12 августа. Манифестация запланирована на 10.00.

"Мы на полчаса остановим работу своих заведений, чтоб привлечь внимание к проблеме поспешного решения правительства. Требуем не повышать НДС для сегмента HoReCa", - сказано в сообщении Ассоциации рестораторов.

Представители HoReCa настаивают на сохранении действующей ставки в размере 10%. "Это начало. В понедельник мы будем протестовать в наших кафе. Если и в этот раз вы не услышите нас, то мы придем к вам", - подчеркнули в структуре.

Глава Ассоциации рестораторов Анета Засавицки в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила, что в случае повышения тарифов на электроэнергию, введение 20% НДС обанкротит индустрию HoReCa.

"Из 100 заработанных леев 25% - это расходы на зарплату, 10–15% - расходы на аренду, а 6–7% - расходы на энергоресурсы. Если мы добавим еще 20% НДС, которые мы платим заранее, то есть, еще не продавая продукт, это будет очень тяжелым бременем для бизнеса", - пояснила собеседница.

По ее словам, чтобы выжить, экономические агенты будут вынуждены повысить цены на предоставляемые услуги в ресторанах, кафе и отелях.

"В этом случае HoReCa рискует потерять многих потребителей, которые будут не согласны выкладывать больше денег из кошелька", - сказала Засавицки.

Что думают в Минфине

Правительство на заседании в пятницу утвердило законопроект, предусматривающий аннулирование 10-процентной ставки НДС и возвращение к стандартной ставке в размере 20% для экономических агентов, которые работают в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе). В Минфине считают, что предоставление определенным предпринимателям или секторам экономики налоговых послаблений вносит искажения в налоговую систему.

В результате возвращения к единому стандарту НДС в бюджет, по подсчетам Минфина, поступит 50 миллионов леев.

Эти и другие поправки в налоговое законодательство, согласованные с МВФ, правительство направит на рассмотрение и утверждение парламенту. Если депутаты поддержат подобные изменения, то новые правила вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Глава Минфина Наталья Гаврилица по итогам заседания правительства, где было принято решение об ужесточении налогового законодательства, отметила, что проводила переговоры с представителями сектора HoReCa и высказывала им точку зрения министерства. А на вопрос о том, намерена ли она продолжать переговоры с рестораторами, которые наметили на следующую неделю протесты, министр ответила, что "это их право".

"Конечно, когда повышаются налоги, каждый вправе высказать свою точку зрения, протестовать, но необходимо помнить, что в подобной ситуации могут выйти представители и других секторов экономики и заявить, почему и им не были предоставлены подобного рода освобождения", - сказала Гаврилица.

По ее словам, в ближайшие два месяца планируется обсудить налоговую политику в более широком смысле. "Мы должны пересмотреть льготы и дать экономическое обоснование очень рассудительное для предоставляемых освобождений", - отметила министр.

Негативные моменты повышения ставки НДС

Сфера отельного и ресторанного бизнеса достаточно специфическая, для определенных категорий это окно для отмывания средств, считает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

"Для меня было ясно, что снижение ставки НДС не приведет к снижению цен в ресторанах. Объяснения рестораторов логичны - они говорят, что эта мера позволила вывести капитал из тени и создать новые рабочие места", - заявил Муравский в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Проблема, как сообщил собеседник, заключается в отсутствии детального анализа со стороны Минфина. Никто не может цифрами обосновать, что с периода снижения ставки ситуация финансово изменилась. Муравский уверен в том, что если вернуться с существующей 10-процентной ставки на 20%, то цены повысятся. Но это не единственный негативный момент повышения налогов.

Если посмотреть объемы товарооборота, то сектор HoReCa в Молдове будет на одном из последних мест. Однако он очень важен для привлечения туристов, потому что для развития туристического сектора необходимо иметь хорошую систему отелей современного уровня и разнообразие кафе, ресторанов и т.д. Кроме того, аргументом для снижения ставки в свое время был опыт Европы – в той же Румынии ставка составляет 5%, в странах Балтии – 10%.

"Главный негативный момент повышения ставки на сегодняшний день - это то, что для бизнеса важна не столько сама ставка налога, сколько предсказуемость и стабильность. А когда у тебя постоянные изменения, эта нестабильность нервирует бизнес-среду", - заключил Муравский.

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