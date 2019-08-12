В Молдову приезжают российские инспекторы: у них особая миссия

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Инспекторы Федеральной службы по ветеренарному фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) проверят качество молдавской продукции, которую собираются экспортировать в Россию местные фермеры.

Об этом сообщил советник президента Молдовы Ион Пержу. Он уточнил, что в Кишинев в понедельник приезжают 11 экспертов российского надзорного органа.

"По просьбе президента Молдовы в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будут делегированы 11 фитосанитарных инспекторов", - написал Пержу в социальных сетях.

с 1 января 2019 года по просьбе молдавского президента Россия отменила таможенные пошлины для пяти категорий товаров, включая овощи, фрукты, консервы и вина. По его словам, это привело к тому, что только за пять месяцев текущего года экспорт овощей вырос в 6,6 раза, яблок на 67%, консервов и вин – на 52%.