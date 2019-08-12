08:22 12 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.70
Поиск
Советник Президента Молдовы по экономическим вопросам Еленой Гореловой и Советник Президента Молдовы в агропромышленной области Иваном Пержу

В Молдову приезжают российские инспекторы: у них особая миссия

© Photo: официальный сайт Россельхознадзора
Экономика
Получить короткую ссылку
100 0 0

Советник президента по сельскохозяйственным вопросам Ион Пержу сообщил о визите в Молдову экспертов Россельхознадзора.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Инспекторы Федеральной службы по ветеренарному фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) проверят качество молдавской продукции, которую собираются экспортировать в Россию местные фермеры. 

Пустой карман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Цены в Молдове снова потеряли "совесть"

Об этом сообщил советник президента Молдовы Ион Пержу. Он уточнил, что в Кишинев в понедельник приезжают 11 экспертов российского надзорного органа.

"По просьбе президента Молдовы в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будут делегированы 11 фитосанитарных инспекторов", - написал Пержу в социальных сетях.

с 1 января 2019 года по просьбе молдавского президента Россия отменила таможенные пошлины для пяти категорий товаров, включая овощи, фрукты, консервы и вина. По его словам, это привело к тому, что только за пять месяцев текущего года экспорт овощей вырос в 6,6 раза, яблок на 67%, консервов и вин – на 52%.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться