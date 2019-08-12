Прогноз Нацбанка: в Молдове ожидается рост цен на продукты

В Нацбанке отметили, что рост инфляции до конца 2019 г. будет обусловлен повышением всех компонентов индекса потребительских цен,

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Национальный банк Молдовы снизил прогноз среднегодового уровня инфляции на 2019 г. с 5,1% до 5%, а на 2020 г. повысил его с 6,5% до 6,7%. Об этом говорится в опубликованном Центробанком Отчете об инфляции.

Предыдущий прогноз был опубликован в мае, согласно данным Нацбанка, инфляция должна была составить 5,1% и 6,5%, соответственно.

По прогнозу Национального банка, уровень инфляции будет расти до конца 2019 года и достигнет 8% в конце четвертого квартала. Затем начнется снижение до 3,9% во втором квартале 2021 года.

В НБМ отмечают, что рост инфляции до конца 2019 г. будет обусловлен повышением всех компонентов индекса потребительских цен, в частности, цен на продовольственные товары, базовой инфляции и регулируемых цен.

"Годовые темпы роста цен на продукты питания значительно возрастут до конца этого года, а затем снизятся к концу прогнозируемого горизонта", - уточняется в отчете.

Годовые темпы роста регулируемых цен резко возрастут в течение первых двух кварталов прогнозирования и немного снизятся в IV квартале 2020 г. Впоследствии они будут сохраняться на постоянном уровне. Цены на топливо будут относительно стабильными, считают эксперты НБМ.

В июне уровень инфляции составил 4,4 процента.