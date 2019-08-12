Дорогие, но ненужные квартиры: почему на фоне малого спроса они дорожают

На рынке недвижимости Молдовы происходят почти парадоксальные вещи - на фоне крайне малого спроса растет цена на квадратный метр жилья в "новостроях".

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Летом цена квадратного метра в новых жилых домах стала дороже почти на 5 процентов, а подорожание составило в среднем 30 евро. Об этом свидетельствуют статистические данные.

Сегодня спрос на квартиры в Кишиневе довольно невелик, а многие "новострои" простаивают полупустыми, несмотря на то, что были сданы в эксплуатацию. Тем не менее, стоимость квадратного метра жилья в Кишиневе колеблется от 450 до 1250 евро в новых домах.

В домах советского периода постройки цена за квадратный метр также весьма велика. Если гражданин Молдовы решит приобрести типовую двухкомнатную квартиру в многоэтажке, возведенной в 70-80 годы прошлого века, стоимость квадратного метра составит от 430 до 550 евро за квадратный метр.

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, почему на рынке недвижимости происходят такие парадоксальные вещи - жилье дорожает на фоне крайне пониженного спроса.

"Цены на квартиры в городах Молдовы варьируются, исходя из развития экономики. Сейчас среди населения республики присутствует весьма актуальный принцип: жить там, где можешь зарабатывать. Исходя из этого, человеку не имеет смысла обзаводиться недвижимостью в Кишиневе, если источник заработка у него находится в одной из стран ЕС, либо в России. Резкое падение спроса и цен на жилье обуславливается оттоком населения на ПМЖ в другие страны", — заявил Гырбу.

Сегодня, по словам Гырбу, инвестировать деньги в покупку жилья в столице не имеет смысла, поскольку, судя по плачевным показателям экономики и отсутствию рабочих мест, массовый отток трудоспособных граждан из страны в среднесрочной перспективе будет неуклонно расти.

"Купив сейчас квартиру в Кишиневе с целью сохранения своих средств, человек в значительной степени проиграет, поскольку продавать ее он вынужден будет гораздо дешевле, чем приобрел. Более того, предложение на рынке недвижимости уже значительно опередило спрос", - констатировал эксперт.

Гырбу подчеркнул что в нормальных условиях рыночной экономики что цена за квадратный метр жилья на рынке должна составлять порядка трех среднестатистических окладов по экономике, а она сегодня — значительно выше.

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