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Валюта разных стран

Что происходит с долларом и евро: курс валют во вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей продолжит укрепляться.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 13 августа. Основные игроки продолжат уступать позиции.

Евро за сутки проиграет еще шесть банов и опустится до 19,6481 лея.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар не отстает от евро и уступит молдавскому "льву" во вторник еще четыре бана. "Зеленый" будет торговаться по 17,5469 лея.

Между тем с начала года "европеец" и "американец" все-таки выросли в цене по отношению к национальной валюте.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе во вторник окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2675 лея, украинская гривна – по 0,6969 лея, а румынский лей – по 4,1576 в пересчете на нацвалюту.

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