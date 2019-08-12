Что происходит с долларом и евро: курс валют во вторник

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 13 августа. Основные игроки продолжат уступать позиции.

Евро за сутки проиграет еще шесть банов и опустится до 19,6481 лея.

Доллар не отстает от евро и уступит молдавскому "льву" во вторник еще четыре бана. "Зеленый" будет торговаться по 17,5469 лея.

Между тем с начала года "европеец" и "американец" все-таки выросли в цене по отношению к национальной валюте.

Мощный экономический кризис не за горами: эксперты назвали возможные сроки>>>

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе во вторник окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2675 лея, украинская гривна – по 0,6969 лея, а румынский лей – по 4,1576 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK