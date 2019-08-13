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Евро и доллар сдают позиции: курс валют на среду

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей укрепляется по отношению ко всем игрокам.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 14 августа. Основные игроки продолжат начатую тактику отступления.

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Евро, к примеру, после громких провалов притормозит обороты. За сутки этот "иностранец" уступит лишь один бан и закрепится на уровне 19,6358 лея. С начала месяца "европеец" подешевел на 17 банов.

Доллар продолжит "унывать" и похудеет еще на четыре бана - до 17,5061 лея. С начала месяца "американец" проиграл молдавскому "льву" 26 банов.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в среду окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2673 лея, украинская гривна – по 0,6959 лея, а румынский лей – по 4,1568 в пересчете на нацвалюту.

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