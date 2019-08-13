Кризис на строительстве дороги Унгены - Кишинев: рабочие объявили забастовку

Проблемы в процессе обновления участка национальной дороги R1 не прекращаются, люди недовольны тем, что зарплата не выдавалась им уже полгода.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Критическая ситуация сложилась на строительной площадке дороги Унгены - Кишинев. Рабочие, нанятые компанией Evrascon JSC, с которой государство заключило контракт на реконструкцию участка национальной дороги R1, заявляют, что уже полгода не получают заработную плату.

Дорожники объявили забастовку в субботу и говорят, что будут протестовать, пока не получат свои деньги.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, начальник Управления иностранных инвестиций Государственной администрации автомобильных дорог (ГААД) Юлиан Морнеало заявил, что ответственность за несоблюдение обязанностей по выплате заработной платы рабочим лежит на азербайджанской компании, и ГААД не имеет юридических рычагов для обеспечения заработной платы ее работникам.

"Мы уважаем наши договорные обязательства. Все платежные сертификаты, представленные нам, оплачиваются своевременно. Там никогда не было никаких ограничений на платежи от нас", - сказал Морнеало.

По словам Юлиана Морнеало, компания Evrascon нарушила сроки выполнения работ, из-за чего на нее были наложены штрафы. Глава управления также заявил, что ГААД не расторгала контракт с этой компанией, хотя в документе есть пункты, предусматривающие такую возможность в случае несоблюдения договорных условий.

Консультантом министерства экономики и инфраструктуры Алина Мерлич заявила для Sputnik Молдова, что необходимые для выплаты документы поступили в министерство в пятницу, 9 августа. На данный момент документы находятся на рассмотрении.

В 2014 году государство заключило пять контрактов на реконструкцию участков национальной дороги R1 Кишинев-Унгены-Скулены, два из них с компанией из Азербайджана. Два других были заключены с компанией из Чешской Республики и еще один контракт - с компанией из Республики Молдова. Срок сдачи участка дороги в эксплуатацию истек в июле 2016 года.

Первые проблемы в процессе строительства начались еще в 2015 году, через год после начала работ, когда министерство транспорта сообщило о первых проблемах и началась процедура расторжения контрактов, подписанных с компаниями Evrascon в Азербайджане и OHL ZS в Чехии. Уже тогда было установлено, что Evrascon сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, накапливая долги в сотни миллионов долларов, и компания не выполняет свои обязательства в других государствах, где ведет свою деятельность.

Последний срок сдачи дороги в эксплуатацию, о котором заявила компания - конец 2019 года.

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