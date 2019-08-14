Советник президента: Молдова способна сама себя финансировать и без МВФ

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Молдова способна сама себя финансировать без поддержки Международного валютного фонда. Такого мнения придерживается экс-министр финансов республики, советник президента страны Ион Кику.

"В случае желательного ухода МВФ и грамотного управления госфинансами и экономикой, Молдова способна сама себя финансировать, а нынешнее поколение - не оставлять миллиардные долги для детей и внуков. Во многом, именно благодаря "партнеру", на всех нас висит 14-миллиардный долг - в следствии "кражи века"...", - написал советник на своей странице в Facebook.

По его словам, официальные продажи сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе), а речь идет о 780 наиболее крупных предприятиях, за первые пять месяцев этого года почти на 40% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

"Сектор начал выходить "в свет". Ничего странного в том, что эту отрасль, как когда-то и многие другие, партнер решил "реформировать" по своему", - подчеркнул Кику.

Как отметил советник, в период 2010-2019 "страна "обросла" почти 80%-ми своего нынешнего внешнего и внутреннего долга". "При том основную часть - в 2010-2015, когда при "опекунстве" нынешних партнеров страна входила в категорию "историй успеха", - добавил Кику.

В комментариях к своему посту советник президента отметил, что не видит ничего хорошего в подписании соглашения с МВФ на таких условиях.

"Смысл,однако, есть - набрать опять кредитов. Проесть их, и дальше по "знакомой дорожке". Сейчас, когда доля долга в ВВП меньше 30%, страна еще имеет шансы "сбросить кандалы". Но,как показал опыт предыдущего десятилетия (в 2009 доля долга была примерно 15%), этот показатель можно быстро удвоить (с тем же эффектом), и тогда - шансов на поправку ситуации уже не будет никаких. Не нужно брать кредиты на проедание. Особенно, когда цена за это - уничтожение целого сектора экономики", - подчеркнул экс-министр финансов.

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Правительство на заседании августа утвердило законопроект, предусматривающий аннулирование 10-процентной ставки НДС и возвращение к стандартной ставке в размере 20% для экономических агентов, которые работают в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе). В Минфине считают, что предоставление определенным предпринимателям или секторам экономики налоговых послаблений вносит искажения в налоговую систему.

В результате возвращения к единому стандарту НДС в бюджет, по подсчетам Минфина, поступит 50 миллионов леев.

Эти и другие поправки в налоговое законодательство, согласованные с МВФ, правительство направит на рассмотрение и утверждение парламенту. Если депутаты поддержат подобные изменения, то новые правила вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

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Представители HoReCa не довольны решением правительства вернуться к 20-процентной ставке НДС в этом сегменте. Ряд ресторанов уже провел несколько акций протеста.

Глава Ассоциации рестораторов Анета Засавицки в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила, что в случае возможного повышения тарифов на электроэнергию (изменятся тарифы или нет, станет известно 16 августа) , введение 20% НДС обанкротит индустрию HoReCa.

Арифметика такова - из 100 заработанных леев 25% - это расходы на зарплату, 10–15% - расходы на аренду, а 6–7% - расходы на энергоресурсы, рассказала собеседница. По ее словам, если добавить еще и 20% НДС, которые вносятся заранее, то есть, когда товар еще не продан, это будет очень тяжелым бременем для бизнеса. Засавицки считает, что со вступлению в силу этого изменения, экономические агенты, чтобы выжить, будут вынуждены повысить цены на предоставляемые услуги в ресторанах, кафе и отелях.

"В этом случае HoReCa рискует потерять многих потребителей, которые будут не согласны выкладывать больше денег из кошелька", - сказала Засавицки.

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