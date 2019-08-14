Вино в Молдове - не напиток, а продукт: на чем настаивают производители

Производители выступают за выработку стратегии развития винодельческой отрасли, чтобы лучше планировать собственный бизнес, они попросили у министерства сельского хозяйства оставить для вина статус пищевого продукта.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча виноделов с министром сельского хозяйства и регионального развития Джеорджетой Минку, в ходе которой владелица одного из предприятий Кристина Фролова заявила, что "отрасль нуждается в дальнейшем развитии, необходимо получать больше профильной информации и технологий".

"Я хочу посадить виноградники, но не знаю, какой сорт лучше выбрать, у нас очень мало профильной, специализированной информации о том. Мы не знаем, какие сорта растут наиболее хорошо в Молдове, каковы международные тенденции в виноделии, какие приоритеты в отрасли будут через 20-30 лет. Ведь сажая виноградник сегодня, на хороший урожай мы будем рассчитывать через 20-30 лет", - уточнила Фролова.

В ходе встречи производители вручили министру план действий по развитию винодельческой отрасли, разработанный с представителями Национального офиса виноградарства и вина.

По официальным данным, плантации виноградников в Молдове занимают 112 тысяч гектаров, в республике выращивается более 50 сортов.

Виноделы настаивают, чтобы напиток сохранил за собой статус пищевого продукта. Производители назвали проблемой попытки некоторых чиновников вновь вернуть вину статус алкогольного напитка, как это было ранее.

Производители вина сообщили министру, что в парламенте даже зарегистрирован такой законопроект, а представители Минздрава "делают все возможное, чтобы лишить вино статуса пищевого продукта и вновь причислить его к алкогольным напиткам". В этой связи виноделы призвали Джеорджету Минку внимательно следить за развитием ситуации и защищать нынешний статус молдавских вин.

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Производители довольны тем, что в такой ситуации им не приходится оплачивать акцизы, а продукцию можно открыто рекламировать и продвигать. По их мнению, будет неправильным ставить в один ряд вина и крепкие алкогольные напитки.

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