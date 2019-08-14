Молдавские сахаропроизводители призвали власть спасать отрасль

Представители заводов пришли в министерство сельского хозяйства и потребовали ввести заградительные пошлины на импортный сахар.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. На складах в Молдове скопились рекордные запасы сахара, а потеря рынков СНГ обернулась тяжелым ударом по сахарной промышленности. Об этом говорили производители сахара на встрече с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджетой Минку.

Причиной кризиса стало падение продаж на внутреннем рынке, неконтролируемый поток импортного сахара и потеря рынков СНГ.

Производители сахара потребовали принять срочные меры по защите внутреннего рынка. На встрече с министром они рассказали, что несут гигантские убытки, так как квот, выделяемых Молдове в рамках соглашения об Ассоциации с Европейским союзом и соглашения о свободной торговле DCFTA, недостаточно, а экспорт на рынки СНГ практически остановлен из-за политических причин.

По словам владельцев сахарных заводов, правительство не справляется с контрабандой сахара в страну. Процветает контрабанда сахара небольшими партиями, через владельцев патентов, по демпинговым ценам. Учитывая, что население Молдовы сокращается быстрыми темпами, падают и объемы продаж, а молдавский сахар на внутреннем рынке приходится продавать ниже себестоимости.

Джорджета Минку заявила, что инициирует обсуждение этой проблемы с парламентом, МВД, Таможенной службой, Налоговой инспекцией, Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и Национальным агентством по защите потребителей.

Также производители сахара указали на отсутствие поддержки со стороны министерства в строительстве оросительных систем, необходимых для производителей сахарной свеклы в Молдове, которая из-за частых засух находится в зоне рискованного земледелия.

Министр заявила, что существующие оросительные станции в настоящее время находятся в процессе реорганизации и передачи из ведения Агентства госсобственности под управление Агентства "Apele Moldovei". Кроме того, министр посоветовала производителям сахара подключить к решению проблемы Ассоциации пользователей воды.

Напомним, что оросительные системы, построенные во времена СССР, были практически уничтожены - выкопаны и сданы в металлолом.

Крупные сахарные заводы в Молдове работают в Дрокии, Фалештах и ​​Купчинь.

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