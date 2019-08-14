Как МВФ заставляет Нацбанк Молдовы выводить валюту из страны — эксперт

Работающие за границей молдаване отправляют иностранную валюту на родину, но Национальный банк покупает ее и размещает в иностранных банках, где она служит для развития экономики других стран. Все делается по договоренности с МВФ.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik, Элеонора Лисник. Какова связь между требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и повышением базовой ставки Национальным банком Молдовы (НБМ), на которую ссылался советник президента Ион Кику, бывший министр финансов в предыдущем правительстве?

Механизм этой связи объяснил в программе радио Sputnik Moldova экономический эксперт Виорел Гырбу.

Более высокие базовые ставки означают меньше кредитов и низкую инфляцию

Во-первых, отметим, что базовая ставка, установленная НБМ, является показателем, который должен учитывать лицензированный банк: он не должен устанавливать проценты по кредитам, которые предоставляет, ниже базовой ставки.

Когда НБМ увеличивает базовую ставку, банки повышают процентные ставки, и это препятствует заимствованиям со стороны юридических и физических лиц.

Количество кредитов уменьшается, и заемщики получают меньше денег, соответственно. Таким образом, базовая ставка служит инструментом для стерилизации денежной массы, сокращая денежную массу в обращении.

Меньше денег и меньше покупок означает - ниже и инфляция.

По указанию МВФ Нацбанк покупает валюту и отправляет ее за границу

В своих недавних соглашениях с правительством Республики Молдова Международный валютный фонд (МВФ) наложил ограничение на обязательные официальные резервы - порог, выше которого объем валютных резервов подниматься не должен.

Чтобы удерживать объем обязательных резервов в рамках этого ограничения, Национальный банк скупает иностранную валюту на внутреннем рынке и экспортирует ее за границу, размещая в коммерческих банках развитых стран, пояснил экономический эксперт.

Но чтобы купить иностранную валюту на внутреннем рынке, НБМ должен "выбросить" на рынок большие суммы национальной валюты - действие, которое может привести к росту инфляции. И чтобы не допустить роста инфляции, Нацбанк компенсирует свою собственную инфляционную деятельность путем увеличения базовой ставки.

В результате, более высокая базовая ставка приводит к снижению кредитной активности банков и, косвенно, к остановке экономического роста, поскольку у экономических агентов нет денег для развития бизнеса.

Валюта уходит в куда больших количествах, чем Молдова получает от внешних кредиторов

"Финансовые ресурсы Республики Молдова иссякают, и это парадоксально. Потому что мы просим валюту у МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Однако валюта покидает Республику Молдова на основании соглашения, подписанного с МВФ, в гораздо больших количествах", - пояснил Гырбу.

В 2015 году уже пострадавший от банковского кризиса Нацбанк был вынужден, по соглашению с МВФ, купить на внутреннем рынке 500 миллионов долларов, сказал экономический эксперт. Чтобы купить это количество валюты, НБМ выбросил на внутренний рынок 13 миллиардов леев. Эти деньги ничем не были покрыты.

В следующем, 2016 году, МВФ, по соглашению с правительством, вынудил Национальный банк Молдовы купить объем иностранной валюты, для которого требовался инфляционный выпуск в размере 8 миллиардов леев. Соответственно, чтобы не допустить роста инфляции в результате инфляционных выбросов леев, НБМ увеличил базовую ставку.

НБМ печатает леи без обеспечения и выбрасывает их на рынок, затем увеличивает базовую ставку

"То, что НБМ делал в течение длительного времени, является отклонением и полностью противоречит экономической логике и национальным интересам по развитию экономики", - подчеркнул аналитик.

"С помощью этого инструмента НБМ сокращает объем здоровой денежной массы, генерируемой коммерческими банками, и вводит в обращение значительную нездоровую денежную массу, незаработанные деньги, только лишь потому, что этого требует МВФ", - сказал экономический эксперт.

"Если НБМ позволяет себе выпустить 8 миллиардов леев на рынок в течение одного года, то почему бы НБМ не выделить 8 миллиардов леев правительству, чтобы правительство использовало эти деньги для проектов развития? Создать определенные механизмы финансирования и развития для предпринимательского сектора. Это стало бы реальным механизмом помощи экономическим агентам, народному хозяйству, мотивации для граждан не уезжать за границу", - пояснил Виорел Гырбу.

"Мы не импортируем технологии - производительность труда не увеличивается. Новых рабочих мест не создано - население вынуждено покидать Республику Молдова", - добавил экономический эксперт.

МВФ "сделает дыру нам в голове", если НБМ отдаст деньги правительству

"Пока НБМ печатает деньги без обеспечения для отправки за рубеж иностранной валюты, МВФ счастлив. Если НБМ сделает то же самое для правительства, партнеры по развитию сделают дыру нам в голове", - признался экономический эксперт.

"Видите ли, здесь замкнутый круг, но не все возможности изучены. Правительство должно, если власти действительно несут ответственность, выработать более эффективные подходы для активизации социальных и экономических процессов в Республике Молдова", - заключил Гырбу.

Экономический эксперт подчеркнул, что "несомненно, есть много положительных эффектов" от внешней финансовой помощи, но правительство должно "использовать более тонкие подходы, чтобы использовать внутренние ресурсы, не прибегая к определенным практикам, граничащим с насилием, которые исходят от международного сообщества".

Республика Молдова подписала многие международные соглашения, "которые практически связали нам руки за спиной, так сильно скрутили нам руки, что у нас нет места для маневра. В этих условиях это, безусловно, очень сложно", - заявил Виорел Гырбу.

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