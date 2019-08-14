Нацбанк установил курсы валют на четверг

Все основные валюты, кроме рубля, продолжают падение.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 15 августа. Все основные валюты продолжают падение, кроме рубля, который несколько подорожает.

Доллар за сутки упадет до 17,4993 лея. Тот же тренд наблюдается и в динамике курса евро, который по отношению к национальной валюте подешевеет до 19,5634 лея.

Понизится также и цена украинской гривны (0,6926 лея) и румынского лея (4,1440 молдавских лея).

Немного подорожает российский рубль, его стоимость составит 0,2680 лея.

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