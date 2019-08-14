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Нацбанк установил курсы валют на четверг

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Все основные валюты, кроме рубля, продолжают падение.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 15 августа. Все основные валюты продолжают падение, кроме рубля, который несколько подорожает.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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Доллар за сутки упадет до 17,4993 лея. Тот же тренд наблюдается и в динамике курса евро, который по отношению к национальной валюте подешевеет до 19,5634 лея.

Понизится также и цена украинской гривны (0,6926 лея) и румынского лея (4,1440 молдавских лея).

Немного подорожает российский рубль, его стоимость составит 0,2680 лея.

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Теги:
курс валют


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