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Грузоперевозки между Молдовой и Беларусью будут либерализованы

CC0 / Pixabay / Gellinger
Экономика
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Для перевозки грузов между двумя странами больше не понадобятся разрешения.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Для двусторонних и транзитных грузоперевозок между Молдовой и Беларусью больше не понадобятся разрешения. Либерализация перевозок значительно упростит товарообмен между двумя странами.

Минск.
© Fotolia/ HappyAlex
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Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках от 9 апреля 1994 года, составленный 15 мая 2019 года, был одобрен кабинетом министром.

Республика Беларусь входит в десятку главных торговых партнеров Республики Молдова. По данным Национального бюро статистики, в 2018 году Республика Молдова экспортировала в Беларусь товары на сумму 87 миллиона долларов и импортировала товары на сумму 128 миллиона долларов.

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Теги:
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