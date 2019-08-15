Грузоперевозки между Молдовой и Беларусью будут либерализованы

Для перевозки грузов между двумя странами больше не понадобятся разрешения.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Для двусторонних и транзитных грузоперевозок между Молдовой и Беларусью больше не понадобятся разрешения. Либерализация перевозок значительно упростит товарообмен между двумя странами.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках от 9 апреля 1994 года, составленный 15 мая 2019 года, был одобрен кабинетом министром.

Республика Беларусь входит в десятку главных торговых партнеров Республики Молдова. По данным Национального бюро статистики, в 2018 году Республика Молдова экспортировала в Беларусь товары на сумму 87 миллиона долларов и импортировала товары на сумму 128 миллиона долларов.

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