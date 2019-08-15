Парламент Молдовы пересмотрел госбюджет: на что сократит расходы государство

Главный финансовый документ страны на текущий год пересмотрен депутатами: "отрихтовали" доходы, расходы, бюджетный дефицит и даже сумму госдолга.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Парламент Молдовы утвердил во втором чтении поправки в закон о государственном бюджете на 2019 год.

Согласно одобренным изменениям, доходы бюджета составят 40,6 миллиарда леев, расходы достигнут 46,3 миллиарда леев, а дефицит - 5,7 миллиарда леев.

Что это значит? Поправки предполагают сокращение ранее заложенных доходов примерно на 1,5 миллиарда леев, затрат – на 1,3 миллиарда леев. В результате дефицит увеличился на 164,6 миллиона леев.

Пересмотренные расходы

Затраты на государственные услуги общего назначения вырастут на 5,1% (на 417 миллиона леев).

Расходы на национальную оборону в общей сложности сократили на 3,4% (на 21,5 миллиона леев) в сравнении с ранее утвержденным планом.

Затраты на общественный порядок и национальную безопасность понизили на 4,7% или на 223,6 миллиона леев. В этом случае сокращение произошло примерно по тем же статьям, что и в секторе нацобороны.

Расходы на услуги в области экономики урезали на 10,2% или на 797,8 миллиона леев.

Затраты по защите окружающей среды сократили на 6,1% (или на 13,9 миллиона леев).

На здравоохранение расходы ужали на 5,4% или на 233,9 миллиона леев.

На культуру, спорт, молодежь, религиозные культы и отдых выделили на 6,3% или на 50,1 миллиона леев больше, чем было по плану.

В плюсе оказался и сектор образования, затраты на который увеличили на 2,9% или на 309,3 миллиона леев.

Одно из самых больших сокращений расходов зарегистрировано в сфере социальной защиты – на 7,9% или на 783,8 миллиона леев от заявленной суммы. Изменения, согласно документу, вызваны сокращением ассигнований на 801 миллион леев в связи, в частности, с трансферами из госбюджета на покрытие дефицита бюджета социального страхования – 702 миллиона леев.

Что будет с госдолгом Молдовы

Пересмотрена и сумма государственного долга республики на текущий год.

"По состоянию на 31 декабря 2019 года остаток государственного долга в номинальном выражении составит 58282,5 миллиона леев, сократившись на 7,5% в сравнении с ранее утвержденной суммой", - сказано в тексте документа.

На сокращение повлияло снижение на 2,9 миллиарда леев суммы внешней госзадолженности и внутренней – на 1,7 миллиарда.

К концу года доля внешнего долга составит 58,7%, а внутреннего – 41,3%.

Согласовано с МВФ

В тексте проекта с поправками отмечено, что бюджетные показатели были согласованы с экспертами Международного валютного фонда, которые находились в Молдове в период 26 июня – 10 июля в рамках четвертой и пятой оценочной миссии.

Проект корректирует бюджетные показатели с учетом доходов, расходов и дефицита бюджета, исходя из переоценки прогнозов по основным макроэкономическим показателям и тенденций исполнения государственного бюджета в первом полугодии 2019-го, пересмотра программ расходов, а также разблокирования финансирования со стороны международных доноров.

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