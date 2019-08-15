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План действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС под угрозой

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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В первом полугодии 2019 года Молдова выполнила менее 50% мер, предусмотренных Национальным планом действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Молдова выполнила меньше половины из обязательств перед Евросоюзом, о которых говорится в Национальном плане действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

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Согласно опубликованному отчету о выполнении этого плана, в первом полугодии 2019 года из 129 мер, которые собирались принять в этом году, реализованы только 63, а остальные не были выполнены.

Наибольшего прогресса правительство Молдовы добилось в выполнении обязательств, которые относятся к внешней политике и безопасности страны. По остальным разделам, которые говорят о мерах экономического характера, план выполнен менее чем на 50%

Хуже всего обстоят дела в области соглашения о свободной торговле (DCFTA). За полгода не был выполнен ни один из 14 пунктов, посвященных устранению технических барьеров в сфере торговли, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия. Не претворены в жизнь также положения о защите окружающей среды, по развитию сельского хозяйства и сельхозразвитию, обязательства в сфере статистики, бухгалтерии и аудита.

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Теги:
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