Евро и доллар шокируют: курс валют на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 16 августа, и на выходные. Большая часть основных игроков сдаст позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки уступит сразу четыре бана и будет торговаться по 19,5146 лея. С начала месяца "европеец" подешевел на 29 банов.

А вот доллар будет пребывать в состоянии "светлой грусти о былом". В среду "американец" хоть и практически не изменится в цене, но будет в миноре и установится на отметке в 17,4964 лея. С начала августа "зеленый" потерял 27 банов.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в пятницу окажутся также российский рубль, который будет продаваться по 0,2635 лея и румынский лей – по 4,1313 в пересчете на нацвалюту. Отличится только украинская гривна, которая немного подорожает - до 0,6937 лея.

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