Додон рассказал, когда начнутся переговоры с "Газпромом" о скидке на газ

Глава республики считает, что Молдова может получить скидку на газ от России, чтобы не повышать тарифы на внутреннем рынке. Президент также высказал свое мнение по поводу возможного повышения тарифов на электричество.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры компании "Молдовагаз" с российским концерном "Газпром" по вопросу получения скидки на поставляемый в республику газ.

Глава республики напомнил, что у предприятия "Молдовагаз" появился новый директор. Речь идет о Вадиме Чебане. По словам Додона, Чебан – хороший специалист в области энергетики, а его опыт оценили и в "Газпроме". Как отметил президент, скорее всего, Чебан будет представлен коллективу "Молдвагаз" в начале следующей недели.

"И сразу со следующей недели, возможно, будут запущены переговоры на его уровне (на своем уровне я начал переговоры с господином Козаком в середине июля) для получения скидки цены на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдовы, уже в ближайшее время", - заявил Додон в пятницу в интервью на общественном телеканале.

По его мнению, Молдова может получить эту скидку для того, чтобы не повышать тарифы на внутреннем рынке для конечных потребителей. "Сделаю для этого все возможное", - добавил Додон.

Ранее Додон заявлял, что "предыдущая власть перед выборами понизила тариф на газ с расчетом, если выиграют демократы, то они как-то решат, а если нет, то решит кто-то другой. Они даже не инициировали переговоры по новому контракту. Сейчас мы идем по двум направлениям – с одной стороны новый контракт с "Газпромом" с 1 января 2020 года - в случае, если будет транзит через Украину, если не будет транзита через Украину, то у нас будут большие проблемы. А второй момент касается тарифа", - сказал президент.

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Додон ранее подчеркивал, что за счет транзита российского газа через территорию Молдовы госбюджет республики получал несколько десятков миллионов долларов, которые предназначались для компенсаций конечных тарифов для населения страны.

Отношения с "Газпромом"

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

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В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

Тарифы на электроэнергию могут измениться

Глава республики прокомментировал и возможное повышение тарифов на электроэнергию.

"Что касается электроэнергии, то увидим завтра, но считаю, что не должны необоснованно быть повышены тарифы, чтобы это не повлияло на граждан Молдовы", - отметил Додон.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 16 августа рассмотри запрос о повышении тарифов на электроэнергию. Заседание структуры намечено на 14.00.

На сколько повысят тарифы электричество?

Ранее член НАРЭ Октавиан Калмык рассказал, что Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивает на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем действующий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагает на рассмотрение на публичном заседании тариф в 1,85 лея за кВТ, то есть повышение на 3,2%.

FEE-Nord потребовала тариф в 2,34 лея за кВт, что на 42,8 бана или 22,46% превышает действующий тариф в 1,91 лея за кВт. Тогда как НАРЭ предложило повысить тариф на 14,9%, то есть до 2,19 лея за кВт.

Калмык пояснил корректировку тарифов необходимостью "покрытия роста цен на импортируемую электроэнергию, издержек производства, отрицательных финансовых колебаний, накопленных в текущем году, и для обеспечения устойчивости поставок и платежей в секторе".

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