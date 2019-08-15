Додон рассказал, когда начнутся переговоры с "Газпромом" о скидке на газ

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры компании "Молдовагаз" с российским концерном "Газпром" по вопросу получения скидки на поставляемый в республику газ.
Глава республики напомнил, что у предприятия "Молдовагаз" появился новый директор. Речь идет о Вадиме Чебане. По словам Додона, Чебан – хороший специалист в области энергетики, а его опыт оценили и в "Газпроме". Как отметил президент, скорее всего, Чебан будет представлен коллективу "Молдвагаз" в начале следующей недели.
"И сразу со следующей недели, возможно, будут запущены переговоры на его уровне (на своем уровне я начал переговоры с господином Козаком в середине июля) для получения скидки цены на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдовы, уже в ближайшее время", - заявил Додон в пятницу в интервью на общественном телеканале.
По его мнению, Молдова может получить эту скидку для того, чтобы не повышать тарифы на внутреннем рынке для конечных потребителей. "Сделаю для этого все возможное", - добавил Додон.
Ранее Додон заявлял, что "предыдущая власть перед выборами понизила тариф на газ с расчетом, если выиграют демократы, то они как-то решат, а если нет, то решит кто-то другой. Они даже не инициировали переговоры по новому контракту. Сейчас мы идем по двум направлениям – с одной стороны новый контракт с "Газпромом" с 1 января 2020 года - в случае, если будет транзит через Украину, если не будет транзита через Украину, то у нас будут большие проблемы. А второй момент касается тарифа", - сказал президент.
Получит ли Молдова скидки от "Газпрома">>>
Додон ранее подчеркивал, что за счет транзита российского газа через территорию Молдовы госбюджет республики получал несколько десятков миллионов долларов, которые предназначались для компенсаций конечных тарифов для населения страны.
Отношения с "Газпромом"
"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.
Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.
Что ждут в Молдове от строительства газопровода "Северный поток-2">>>
В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).
Тарифы на электроэнергию могут измениться
Глава республики прокомментировал и возможное повышение тарифов на электроэнергию.
"Что касается электроэнергии, то увидим завтра, но считаю, что не должны необоснованно быть повышены тарифы, чтобы это не повлияло на граждан Молдовы", - отметил Додон.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 16 августа рассмотри запрос о повышении тарифов на электроэнергию. Заседание структуры намечено на 14.00.
На сколько повысят тарифы электричество?
Ранее член НАРЭ Октавиан Калмык рассказал, что Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивает на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем действующий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагает на рассмотрение на публичном заседании тариф в 1,85 лея за кВТ, то есть повышение на 3,2%.
FEE-Nord потребовала тариф в 2,34 лея за кВт, что на 42,8 бана или 22,46% превышает действующий тариф в 1,91 лея за кВт. Тогда как НАРЭ предложило повысить тариф на 14,9%, то есть до 2,19 лея за кВт.
Калмык пояснил корректировку тарифов необходимостью "покрытия роста цен на импортируемую электроэнергию, издержек производства, отрицательных финансовых колебаний, накопленных в текущем году, и для обеспечения устойчивости поставок и платежей в секторе".
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK