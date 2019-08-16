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Национальный банк Молдовы.

Сюрприз от Нацбанка: в Молдове выпустили особую монету

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк Молдовы выпустил в обращение новую памятную монету, связанную с праздником Родного языка - "Limba noastră".

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. В пятницу Национальный банк Молдовы выпустил памятную монету, приуроченную к 30-летию введения в Молдове государственного праздника - Дня родного языка "Limba noastră", который отмечается ежегодно 31 августа. 

Монета - номиналом 10 леев изготовлена из стали и корыта никелевым напылением. Монета является двухцветной - серебристого и золотистого оттенков. Тираж памятной монеты составляет 250 тысяч экземпляров. 

В описательных документах к выпуску монеты сказано: "Монета выпущена к 30-летию принятия закона о государственном языке и перехода на латинский алфавит. Она дополняет серию монет, приуроченных к памятным датам. Первая из них была выпущена Национальным банком к 25-летию введения национальной валюты - лея". 

Monedă cu caracter comemorativ, valoarea nominală de 10 lei, cu ocazia sărbătorii naționale „LIMBA NOASTRĂ” (revers)
© Photo: BNM
Памятная монета, выпущенная Национальным банком Молдовы к национальному празднику "Limba noastră" (реверс)

На аверсе монеты изображена символика праздника "Limba noastra" - птица, распростершая своих крылья, как лучи солнца, а также государственный герб Республики Молдова. По радиусу монеты идет надпись - "30 лет с момента принятия закона о языке и переходе на латинскую графику".

Monedă cu caracter comemorativ, valoarea nominală de 10 lei, cu ocazia sărbătorii naționale „LIMBA NOASTRĂ” (față)
© Photo: BNM
Памятная монета, выпущенная Национальным банком Молдовы к национальному празднику "Limba noastră" (аверс)

На реверсе 10-леевой монеты по кругу высечены все буквы латинского алфавита и номинал. Вверху - голограмма с символикой Нацбанка Молдовы. Внизу - год выпуска 2019. 

В статуте монеты говорится, что она будет циркулировать в денежном обороте республики наравне с 10-леевой банкнотой.

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Теги:
Нацбанк, памятная монета, монета, молдавский язык


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