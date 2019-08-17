Молдова стала полноправным членом G20 - благодаря своему основному достоянию

Наша страна вошла в двадцатку мировых лидеров по объемам производства вина – эти данные были подтверждены на международном форуме.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Молдова вышла в топ стран, которые производят наибольший объем вина на мировом рынке, поскольку прошлогодний урожай винограда был в республике поистине богатым.

В ежегодном отчете, представленном на 42-м Конгрессе Международной организации вина и винограда, наша республика расположилась на 19 месте среди ведущих стран-производителей "напитка Диониса". Мероприятие прошло в Женеве, на него съехались 800 делегаций из 37 стран мира.

Согласно документу, в прошлом году в Молдове изготовили 1,9 миллиона гектолитров вина. По объемам производства вин Молдову опережают, в частности, Соединенные Штаты Америки – 33 миллиона гектолитров, Франция – 26,8 миллиона гектолитров, Италия – 22,4 миллиона гектолитров, Германия – 20 миллионов гектолитров, а также Китай – 17,9 миллионов гектолитров.

Общий объем производства вин в мире равен 246 миллионам гектолитров. Таким образом, общая доля вина, производимого в Молдове, от мировых объемов составляет 4,67 процента.

Между тем, республика расположилась на 13 месте в мире по площадям, на которых выращиваются виноградники. Территория, занятая в Молдове лозой, составляет 147 тысяч гектаров.

Не только в Молдове, но и во всем мире наблюдались рекордные объемы производства вин, сезон 2018 года выдался крайне плодородным. Такой рекорд поставлен на мировом уровне впервые за 18 лет.

Вино, как национальное достояние и продукт

В Кишиневе 14 августа состоялась встреча виноделов с министром сельского хозяйства и регионального развития Джеорджетой Минку, в ходе которой владелица одного из предприятий Кристина Фролова заявила, что "отрасль нуждается в дальнейшем развитии, необходимо получать больше профильной информации и технологий".

"Я хочу посадить виноградники, но не знаю, какой сорт лучше выбрать, у нас очень мало профильной, специализированной информации об этом. Мы не знаем, какие сорта растут наиболее хорошо в Молдове, каковы международные тенденции в виноделии, какие приоритеты в отрасли будут через 20-30 лет", - уточнила Фролова.

В ходе встречи производители вручили министру план действий по развитию винодельческой отрасли, разработанный с представителями Национального офиса виноградарства и вина.

Виноделы настаивают, чтобы напиток сохранил за собой статус пищевого продукта. Производители назвали проблемой попытки некоторых чиновников вновь вернуть вину статус алкогольного напитка, как это было ранее.

В парламенте даже зарегистрирован соответствующий законопроект, а представители Минздрава его всячески поддерживают. В этой связи виноделы призвали Джеорджету Минку внимательно следить за развитием ситуации и защищать нынешний статус молдавских вин.

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