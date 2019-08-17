Додон жестко отреагировал на решение НАРЭ повысить тариф на электроэнергию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 16 августа приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию, глава государства выступил против этого шага регулирующего ведомства.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. "Попыткой дестабилизации ситуации в стране" назвал президент Молдовы Игорь Додон решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на электроэнергию. Глава государства уверен, что это - "политический заказ прошлой власти". Об этом Додон написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Если изначально НАРЭ сообщало, что рассматривает вариант повышения тарифа на электроэнергию, распределяемую компанией Gas Natural Fenosa, на 3,2%, то впоследствии, согласно принятому решению, повышение составило почти вдвое больше в сравнении с первоначально заявленной цифрой, сообщил президент.

"В этих условиях рекомендую правительству предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ. Ведомство, которое должно действовать вне зависимости от политического фактора и обеспечивать процесс регулирования энергетического рынка в строгом соответствии с действующим законодательством и принятой методологией, пытается перенести всё бремя безответственной и популистской власти «демократов» на плечи простых граждан и экономики страны", - написал президент.

Додон уточнил - в прошлом году НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы на природный газ и электроэнергию, заложив мину замедленного действия под энергосистему страны. Хотя предприятия этого сектора еще в начале года направляли в НАРЭ запросы о возврате к методологии расчета тарифов, руководство НАРЭ предпочло затянуть принятие решения, еще больше осложнив ситуацию, добавил глава государства.

"Я на следующей неделе выдвину законодательную инициативу о внесении поправок в Закон о социальной помощи, чтобы был увеличен повышающий коэффициент минимального гарантированного ежемесячного дохода при определении права на компенсацию в отопительный сезон. Это позволит предоставить такую помощь большему количеству граждан, находящихся в затруднительном положении. В то же время нужно пересмотреть Постановление Правительства №1167 для повышения объема компенсации в отопительный сезон", - написал Додон.

Он сообщил, что в ближайшее время продолжит дискуссии с руководством Российской Федерации для получения скидок на импортируемый в нашу страну российский газ. С этой целью в начале сентября Додон отправится с рабочим визитом в Москву.

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