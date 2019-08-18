Молдова ежегодно теряет сотни миллионов леев из-за всепоглощающей коррупции

Бюрократия и мздоимство разрушают республику по всем направлениям, это становится причиной того, что бизнес, в том числе, связанный с грузоперевозками, "уходит" в Румынию, Болгарию и в Россию.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Все больше грузоперевозчиков стремятся зарегистрировать свои фуры в Румынии, Болгарии или Российской Федерации. Все это происходит, потому что эти государства заключили договоренности с другими странами. Отчасти владельцы коммерческого транспорта поступают так, чтобы не способствовать процветанию коррупции в Молдове, пишет сайт sputnik.md.

Об этом рассказал корреспонденту агентства Олег (фамилию которого мы не называем по причинам его возможного увольнений с работы), который владеет двумя фургонами, грузоподъемностью в 22 тонны и двумя микроавтобусами по 5 и 8 тонн, соответственно.

"Те граждане Молдовы, у которых есть румынский паспорто, предпочитают открывать фирмы в соседней стране. Так же поступают и жители нашей республики с юга, у многих из которых есть гражданство Болгарии. Подобным образом действуют и грузоперевозчики из Гагаузии, у многих из которых есть российское гражданство", - рассказал собеседник.

По его словам, сегодня многие фуры в Молдове зарегистрированы на зарубежные номера. Это - наиболее удобно, поскольку все эти государства заключили двусторонние договора в области грузоперевозок, которые дают право водителям-"дальнобойщикам" наиболее выгодно перевозить товары.

В Молдове же таких условия нет, поделился Олег.

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В случае, если кто-то из них не в состоянии открыть фирму за рубежом, он записывает большегрузную машину на имя кого-нибудь из своих друзей или знакомых, имеющих там транспортную компанию. Пусть он платит за это значительные суммы, но так - все равно выгоднее, рассказал собеседник.

"Это - просто. Если даже у перевозчика нет гражданства одной из этих стран, он регистрирует принадлежащую ему машину на постороннее лицо. За эту услугу он отчисляет определенный процент от каждой перевозки. Налоги в Румынии или Болгарии платить гораздо выгоднее, в Молдове с этим - сложнее", - уточнил Олег.

По словам собеседника, несмотря на то, что представители власти с гордостью рапортуют о ьеспроблемном процессе открытия собственного дела в Молдове, чиновничья бюрократия "съедает" все инициативы бизнесменов, а взятки в этом процессе - явление, ставшее естественным.

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