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Доллары и евро

Евро и доллар готовят сюрприз: что произойдет с курсом валют во вторник

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавское платежное средство сдает позиции.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 20 августа. Большинство игроков перейдут в наступление по отношению к молдавскому "льву".

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Евро укрепится за сутки сразу на 12 банов и установится на уровне в 19,5671 лея. С начала месяца "европеец" подешевел более чем на 20 банов.

Что касается доллара, то он поведет себя не так резво, как его "собрат-тяжеловес". Во второй день рабочей недели "американец" отыграет порядка семи банов и будет торговаться по 17,6161 лея.  С начала месяца "зеленый" проиграл молдавской нацвалюте 15 банов.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе во вторник также окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,7004 лея, а румынский лей – по 4,1367 в пересчете на нацвалюту. В минусе будет лишь российский рубль - он подешевеет до 0,2633 лея. 

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