Газовые перспективы: где Молдове покупать "голубое топливо" и по какой цене

Буквально через несколько месяцев у Молдовы истекают контракты на поставку и транзит российского газа. Министр экономики страны рассказал, на каком этапе находятся переговоры Кишинева с "Газпромом", что думают власти республики по поводу энергобезопасности государства, и какие тарифы ждут жителей страны.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Молдова ведет переговоры с Россией по поводу поставок газа в Молдову через "Турецкий поток" (Turk Stream), заявил на пресс-конференции во вторник министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

"Договор с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. "Молдовагаз" пытается или заключить новый контракт, или продлить старый еще на два-три года, пока мы не решим проблемы с альтернативными поставками газа. Имею в виду газопровод Яссы-Кишинев и другие способы получения газа – реверсные поставки из Украины или с юга - через Turk Stream", - сказал министр.

Назначение нового руководителя "Молдовагаз"

Глава Минэкономики напомнил, что на днях будет назначен новый глава "Молдовагаз" Вадим Чебан, "которому перейдет управление важнейшим предприятием в энергетическом секторе республики".

"После того, как он примет дела, попросим, чтобы компания провела финансово-экономический аудит деятельности предприятия за 2018 год и до настоящего момента. Речь идет о международной компании с хорошим именем, чтобы понять, как тратились, инвестировались средства компании, чтобы понять, какие затраты были включены в тариф", - сказал Брынзан.

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Варианты поставок газа в Молдову

Помимо того, что у Молдовы в конце текущего года истекает контракт с "Газпромом" на поставку газа, в подвешенном состоянии находится и вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

Он отметил, что планируется инициировать в ближайшее время переговоры по этому вопросу.

По его словам, дискуссии будут проходить на платформе Еврокомиссии, которая выступит посредником. "Это то, что мы можем сейчас сделать по вопросу закупки и обеспечения Молдовы газом", - отметил чиновник.

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Отношения с "Газпромом"

К слову, "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в нашу республику. Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписан еще в 2008 году.

Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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Что будет с тарифами на газ?

А вот по вопросу, касающемуся тарифов на газ, глава Минэкономики оказался не столь красноречивым.

"Это вопрос к Национальному агентству по регулированию в энергетике. У них есть методология, которую они должны соблюдать", - добавил Брынзан.

Румынский газ для…

Министр экономики затронул и тему строительства альтернативной для Молдовы газовой ветки, которая берет начало в Румынии. Дорогостоящий проект Яссы-Унгены, который в течение нескольких лет не приносил абсолютно никакого выхлопа, решили продлить до Кишинева. Строительство откладывалось-откладывалось, но все-таки началось. Подробнее об этом проекте можно почитать здесь.

"Работаем с румынскими партнерами по поводу завершения ими апгрейда газопровода, который проходит через территорию Румынии, чтобы румынский газ мог попасть в Кишинев в марте-апреле будущего года", - сказал министр экономики.

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Любопытным в этой связи оказалось заявление украинского "Укртрансгаза", который сообщил о подготовке к запуску маршрута импорта газа из Румынии.

"Укртрансгаз", "Молдовагаз" и операторы газотранспортной системы других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу Транзит-1)", - отмечено на сайте украинской газовой компании.

Основная цель сотрудничества, как поясняется в пресс-релизе, заключается в диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

"Ожидается, что уже с 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом в 1,5 миллиарда кубометров газа в год, вне зависимости от транзита российского газа через Украину", - сказано в сообщении на сайте Укртрансгаза.

Возникает вопрос, а хватит ли у Румынии газа на удовлетворение собственных нужд...

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