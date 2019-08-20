Такого от доллара и евро никто не ожидал: курс валют на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей полетел вниз.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 21 августа. Дела у молдавского "льва" обстоят не лучшим образом - он сдает позиции по отношению ко всем основным игрокам.

Отличится доллар, который за сутки укрепится еще на 10 банов и разместится на уровне в 17,7181 лея. Таким образом, "американец" стремительно возвращает утраченные в течение месяца позиции.

Евро не отстает от "зеленого" собрата - в среду он отвоюет еще семь банов и будет торговаться по 19,6371 лея. Однако "европеец" отыгрывается гораздо медленнее, чем доллар.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в третий рабочий день недели окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2654 лея, украинская гривна - по 0,7038 лея, а румынский лей – по 4,1511 в пересчете на нацвалюту.

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