Воронин: все страны, где работает МВФ, не добивались успеха

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Третий президент Молдовы Владимир Воронин в эфире радиостудии Sputnik, отвечая на вопрос, можем ли мы прожить без Международного валютного фонда, заявил, что все страны, где работает МВФ, не достигали успехов ни в банковской, ни в финансовой, ни в экономической сферах.

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"Когда мы были у власти, то жили даже лучше без МВФ. То, что МВФ исчез из Молдовы сразу после нашей победы, стало нашим спасением. Мы могли развиваться сами. Никто не стоял за нами и не говорил, что мы не должны повышать пенсии или зарплаты, что коэффициент инфляции должен быть таким. Не было и других ограничений, которые устанавливает МВФ за то, чтобы дать эти мизерные суммы кредитов", - сказал Воронин.

По его словам, во всех странах, где работает МВФ, были те или иные проблемы.

"Мы проводили анализ раньше. Все страны, где работает МВФ, не добивались успеха ни в банковской, ни в финансовой, ни в экономической сферах. Везде были проблемы из-за МВФ", - сказал третий президент Молдовы.

Воронин также назвал МВФ "машиной по отмыванию американских средств".

"Хорошо известно, что у США нет национального банка, а есть казначейство. У США есть типографии, которые печатают деньги – доллары. И у МВФ, большинство основателей которого из США, цель, чтобы эти деньги распределять в такие страны, как Молдова, страны третьего мира, как они их называют. А мы принимаем их всерьез и возвращаем кредиты. Это задача МВФ. Он ни за что не отвечает и ничего не делает", - сказал собеседник.

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По его словам, "один из инструментов, которым МВФ держит за горло власть, - это инфляция".

"Коэффициент инфляции устанавливаем не мы. Нам ставит ограничение МВФ. И мы за это держимся… У нас должна быть своя внутренняя политика, которая характеризовала бы наши способности. В первую очередь, надо обратить внимание на сельское хозяйство, а затем думать, как развивать реальный сектор экономики", - пояснил Воронин.

Ранее советник президента страны Ион Кику также заявлял, что Молдова способна сама себя финансировать без поддержки Международного валютного фонда.

Согласованные с МВФ изменения в налоговой политике предусматривают аннулирование 10-процентной ставки НДС и возвращение к стандартной ставке в размере 20% для экономических агентов, которые работают в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Кроме того, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 16 августа приняло решение повысить тарифы на электроэнергию, поставляемую населению компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie на 5,58%. Это решение раскритиковал президент Молдовы Игорь Додон. Глава государства уверен, что это - "политический заказ прошлой власти".

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