Курс на четверг: подорожают все основные валюты

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 22 августа.

Американский доллар вырастет почти на 8 банов, до 17.7948 лея, а евро — на 11 банов, до 19,7540 лея.

Украинская гривна подорожает до 0,7084 лея, румынский лей - до 4,1785 лея, а российский рубль — до 0,2699 лея.

Как ранее прогнозировали эксперты, в августе продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате, по отношению к лею обе эти валюты снизятся, доллар в меньшей степени, евро – в большей. К концу лета официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,2-17,5 лея, евро может оказаться в границах 18,7-19,1 лея.

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