Молдавские перевозчики готовы выйти на протест — чем они недовольны

КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Автомобильные компании жалуются на убытки и требуют корректировки цен на билеты для пассажирских перевозок.

Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) обратилась к министру экономики с заявлением, которое подписали несколько компаний. Перевозчики утверждают, что если их требования будут проигнорированы, то они готовы объявить забастовку.

В своем обращении члены APOTA говорят, что из-за низких тарифов транспортные компании несут ежедневные убытки, а безопасность дорожного движения и уровень комфорта пассажиров оказались под угрозой. Кроме того, перевозчики говорят, что задержка с корректировкой тарифов провоцирует кризис в транспортной индустрии в Молдове.

"У нас больше нет водителей, потому что мы не можем предоставить им достойный доход, у нас больше нет транспортных единиц, потому что доходы не позволяют нам обновлять автопарк, у нас нет слесарей, механиков и сварщиков, потому что люди с такой квалификацией увольняются из наших компаний", - говорится в обращении ассоциации.

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил по этому поводу, что проблема серьезна и касается не только перевозчиков, но и всех жителей Молдовы.

По словам Брынзана, замораживание тарифов на пассажирские перевозки в 2013 году имело отрицательный эффект.

"В результате автопарк устарел, автобусы у нас стали хуже, старее и менее безопасными. В то же время многие из перевозчиков ушли в тень, чтобы иметь возможность функционировать. Я проведу встречу, мы найдем решения проблем перевозчиков и в то же время постараемся определить способ не ударить по людям с низкими доходами", - заявил министр экономики.

В последние годы автомобильные компании неоднократно призывали к корректировке тарифов, заявляя о том, что несут убытки.

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