Долги по кредитам в небанковском секторе: что придумали власти Молдовы

Эксперты рассказали о готовящихся изменениях в законодательстве страны и пояснили, где выгоднее брать кредит – в банке или в микрофинансовой компании.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Граждане, которые взяли займ в небанковской кредитной организации и накопили долги по его погашению, должны знать, что процентная ставка, комиссионные или пеня могут быть ограничены таким образом, чтобы сумма издержек не превышала стоимость взятого первоначально кредита. Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) готовит многочисленные изменения в местное законодательство.

В связи с тем, что небанковский сектор стремительно развивается, есть риск, что население будет брать все больше денег в долг, заявила глава генерального управления по небанковскому кредитованию при НКФР Алина Чеботарева заявила в комментарии радиостудии Sputnik.

Число получателей кредитов в небанковском секторе достигло 465 тысяч человек, а средний размер займа превышает 18 тысяч леев (более тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка страны).

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"Мы предлагаем ограничивать общие издержки, которые могут быть применены небанковской организацией по кредитам, которые выдаются сроком до двух лет. Общие издержки не могут превышать сумму самого кредита, который брался изначально", - сказала Чеботарева.

То есть, если человек взял тысячу леев, то ему придется вернуть не более двух тысяч леев, какой бы не была пеня, пояснила собеседница.

По ее словам, еще один аспект заключается в том, что будет невозможно взять другой займ в небанковской организации, не погасив первый.

Эксперт отметила, что благодаря предложенным поправкам замедлится степень кредитования населения. Планируется внедрить новые правила ответственного кредитования, включая требования, касающиеся условий и способа оценки возможности клиента погасить займ в небанковском секторе. Согласно проекту, микрофинансовые компании должны будут отчитываться в бюро кредитных историй, которых в Молдове насчитывается всего три, о гражданах, которые набрали много займов и оказались недобросовестными клиентами.

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По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, на начало июня 2019 года активы, находящиеся в небанковских кредитных организациях, исчислялись на уровне примерно десяти миллиардов леев, что на 65% больше в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года.

Где лучше брать кредит - в банке или в микрофинансовой компании

Если раньше компаний по микрокредитованию в Молдове было не так много, то сейчас категория подобных фирм стала сильным игроком на рынке, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Им принадлежит порядка 25% рынка. В период кризиса, когда банки притормозили выдачу кредитов, компании по микрокредитованию "взяли" рынок. Сейчас, конечно, и банки набирают обороты в этом смысле", - заявил он в комментарии Sputnik.

Отвечая на вопрос, где лучше брать деньги взаем – в банке или в компании по микрокредитованию, эксперт отметил, что выбор стоит непосредственно перед самим человеком.

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"В банках условия и процентная ставка ниже, но они более щепетильны. Проще взять кредит у микрофинансовой компании. Почему? Потому что они дают деньги легче, но за это надо платить процентные ставки", - добавил Ионицэ.

По его словам, многие небанковские финансовые организации ставят ужасающие условия.

"Самая большая процентная ставка, которую я видел, - это 400% годовых. Но говорят, что есть и выше. При этом подобные организации открыто прописывают это в контракте. Такие кредиты берут в основном люди, оказавшиеся в отчаянном положении. В основном, в небанковских организациях процентные ставки выше, чем в банках в среднем в два раза", - добавил эксперт.

Перекупщики на рынке кредитования

К слову, многие микрофинансовые организации сами набирают кредиты в банках, а потом "перепродают" физическим лицам, выступая таким образом в роли "перекупщиков".

"Некоторые банки не хотят мучиться с мелкими кредитами и выделяют их микрофинансовым компаниям. К примеру, вот тебе 10 миллионов, распределяй их. А некоторые банки, наоборот, работают с мелкими кредиторами. Думаю, что доля возврата таких кредитов достигает практически 100% - потому что есть гарантии, а у компаний – куча проблем", - сказал Ионицэ.

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