Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют на пять дней

Национальный банк страны установил обменный курс на последующие несколько дней: молдавский лей полетел вниз.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 23 августа, и продолжительные выходные. Молдавский лей продолжит сдавать по отношению ко всем основным игрокам, неумолимо летя вниз.

Отличится доллар, который за сутки укрепится еще на 9 банов и разместится на уровне в 17,8856 лея. "Американец" всего за несколько дней не только вернул утраченные с начала месяца позиции, но и перешел в наступление.

Евро же не такой прыткий как доллар. В пятницу европейская валюта укрепится на четыре бана и установится на уровне 19,7985 лея. "Европеец" отыгрывается гораздо медленнее, чем доллар.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в заключительный рабочий день недели и выходные окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2723 лея, украинская гривна - по 0,7156 лея, а румынский лей – по 4,1887 в пересчете на нацвалюту.

Такой курс валют продержится вплоть до вторника, 27 августа, включительно.

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