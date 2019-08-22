23:08 22 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.79
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Евро и доллары

Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют на пять дней

© Sputnik / Anton Denisow
Экономика
Получить короткую ссылку
148 0 0

Национальный банк страны установил обменный курс на последующие несколько дней: молдавский лей полетел вниз.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 23 августа, и продолжительные выходные. Молдавский лей продолжит сдавать по отношению ко всем основным игрокам, неумолимо летя вниз.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Евро скачет, а Молдова плачет: экономист о причинах валютного шока в стране

Отличится доллар, который за сутки укрепится еще на 9 банов и разместится на уровне в 17,8856 лея. "Американец" всего за несколько дней не только вернул утраченные с начала месяца позиции, но и перешел в наступление.

Евро же не такой прыткий как доллар. В пятницу европейская валюта укрепится на четыре бана и установится на уровне 19,7985 лея. "Европеец" отыгрывается гораздо медленнее, чем доллар.

Экономист: новую власть ожидает очень серьезная проблема>>>

Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в заключительный рабочий день недели и выходные окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2723 лея, украинская гривна - по 0,7156 лея, а румынский лей – по 4,1887 в пересчете на нацвалюту.

Такой курс валют продержится вплоть до вторника, 27 августа, включительно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото
Лавров напомнил о деле Вышинского после вопроса об украинских моряках
Лавров напомнил журналистам, за что арестовали Кирилла Вышинского - видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться