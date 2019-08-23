19:45 23 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
валюта

Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
Получить короткую ссылку
113 0 0

В Национальном банке озвучили данные по поводу денежных переводов из-за границы в республику.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Граждане Молдовы пересылают домой все меньше денег. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. Так, в июле этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 115 миллионов долларов США, что несколько не дотягивает до показателей за аналогичный период прошлого года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из России с долей в 22,9% из общего объема", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Сумма переводов из Российской Федерации превышает 26 миллионов долларов.

На втором месте расположились трансферты из Израиля, откуда за июль переслали порядка 20 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, на которую пришлось порядка 14 миллионов долларов. Из Германии в страну поступило чуть больше 9 миллионов долларов. В топ-5 вошли также США, откуда перевели 8,77 миллиона долларов.

Денежные переводы из-за рубежа в Молдову
© Sputnik /
Денежные переводы из-за рубежа в Молдову

Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — евро. Следом расположились доллары и российские рубли.

Домохозяйка
CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей

За январь-июль 2019-го общий объем денежных переводов немногим превысил 700 миллионов долларов, а это на 7% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Социолог: государство долгие годы паразитирует на трудовых мигрантах>>>

Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от денежных поступлений из-за гранницы жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из денег, отправленных родственниками, которые трудятся на заработках за рубежом. Впрочем, рассчитывают на заграничные поступления и горожане.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Советы трудовому мигранту, как оформить патент на работу в России
Ставка на гастарбайтера: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться