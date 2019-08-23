Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Граждане Молдовы пересылают домой все меньше денег. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. Так, в июле этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 115 миллионов долларов США, что несколько не дотягивает до показателей за аналогичный период прошлого года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из России с долей в 22,9% из общего объема", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Сумма переводов из Российской Федерации превышает 26 миллионов долларов.

На втором месте расположились трансферты из Израиля, откуда за июль переслали порядка 20 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, на которую пришлось порядка 14 миллионов долларов. Из Германии в страну поступило чуть больше 9 миллионов долларов. В топ-5 вошли также США, откуда перевели 8,77 миллиона долларов.

© Sputnik / Денежные переводы из-за рубежа в Молдову

Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — евро. Следом расположились доллары и российские рубли.

За январь-июль 2019-го общий объем денежных переводов немногим превысил 700 миллионов долларов, а это на 7% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от денежных поступлений из-за гранницы жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из денег, отправленных родственниками, которые трудятся на заработках за рубежом. Впрочем, рассчитывают на заграничные поступления и горожане.

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